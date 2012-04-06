Рятувальники зняли психічнохвору жінку з козирка балкона

Київ. 6 квітня. УНІАН. 5 квітня у Києві на вул. Малиновського, 28-б, жінка 1947 р.н. опинилася на козирка балкона на третьому поверсі. За попередніми даними, жінка страждає на психічні захворювання.

Як повідомляє прес-служба МНС України, жінку побачили перехожі й одразу викликали на допомогу рятувальників.

Прибувши на місце події, співробітники МНС за допомогою триколінної драбини піднялися до жінки та на руках спустили її на землю. Жінка медичної допомоги не потребувала.