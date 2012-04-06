Комплексна схема розміщення МАФів з’явиться до 2013 року

Київ. 6 квітня. УНІАН. До 2013 року у столиці з’явиться комплексна схема розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це повідомив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак, доповідаючи на пленарному засіданні сесії Київради 5 квітня.

«До 2013 року ми розробимо схему з прив’язкою до конкретних місць. Зокрема, схемою буде визначено функціональне розміщення, зовнішній вигляд та місце розташування. Тільки таким чином ми зможемо увійти у цивілізовані рамки та припинити встановлення нових тимчасових споруд», – підкреслив О.Мазурчак.

Він зауважив, що МАФи, які були встановлені законно та не порушують норми, і власники яких сплачують пайовий внесок, залишаться на своїх місцях.

«Демонтуватимемо ми лише ті малі архітектурні форми, які встановлені незаконно, без дозвільної документації та після введення мораторію на встановлення МАФів, і ті кіоски, які грубо порушують ДБН. Ми розуміємо, що різке зменшення кількості кіосків одночасно неможливе. Проте, у намірах влади, починаючи з 2013 року, з 12,7 тисяч існуючих МАФів залишити 9,5 тис кіосків», – сказав О.Мазурчак.

За його словами, кінцевим результатом влада очікує, що упродовж декількох років у столиці для провадження підприємницької діяльності залишиться 5-6 тис кіосків.