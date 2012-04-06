В столиці відбудеться інноваційний форум «Kyiv City Open Doors»

Київ. 6 квітня. УНІАН. 19-20 квітня 2012 в столиці пройде інноваційний форум «Kyiv City Open Doors».

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, захід проводиться у партнерстві з інноваційним парком BIONIC Hill та компанією UDP.

За словами заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, на презентацію проекту інноваційного парку BIONIC Hill та можливостей українських винахідників приїдуть 15 керівників зі списку 35 провідних венчурних фондів Кремнієвої долини.

«Інноваційний форум надає унікальну можливість підвищити міжнародний статус українського технологічного бізнесу серед американських інвесторів, а також налагодити ефективну комунікацію між ключовими суб`єктами реалізації стратегії інноваційного розвитку Києва. Так, участь у форумі вже підтвердили директор зі стратегії та розвитку IBM Venture Capital Дрю Кларк, партнер компанії Вудсайд Кепітал Партнерс Келлі Рортер, партнер однієї з найвпливовіших венчурних компаній Секвойа Кепітал Девід Спектор. Це світові імена, і їхня зацікавленість Києвом та нашими можливостями дає підстави вважати, що проект BIONIC Hill буде успішним», - зазначив Р.Крамаренко.

Він повідомив, що після презентації інноваційного парку буде проведене роуд-шоу найкращих стартапів.

За інформацією Р.Крамаренка, міською владою запрошені саме ті фонди, які зацікавлені в інвестування у Східній Європі.

«Ми спостерігаємо зростання індустрії програмної продукції України на 30-40% на рік. Це дає нам підстави вважати, що розвиток цього сектору буде успішним, тим більше, що IT-компанії, зареєстровані у Києві та Київській області генерують близько 70% прибутків цієї індустрії», - наголосив він.

За даними заступника голови КМДА, в Україні сьогодні працює 200 тисяч ІТ-спеціалістів та ще 15 тисяч щорічно випускають провідні навчальні заклади. При цьому дохід IT-компаній України перевищує 1,5 млрд дол. на рік, а експорт послуг IT-компаній становить 1 млрд дол.