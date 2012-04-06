Громада може потрапити у Київраду лише за згоди депутатів

Київ. 6 квітня. УНІАН. Представники громадськості можуть потрапити на пленарне засідання Київради за умови розгляду відповідного питання порядку денного та попередньо поданої заявки, що буде підтримана більшістю депутатів під час голосування.

Про це йдеться у переданому УНІАН роз’ясненні прес-служби Київради.

Враховуючи обмежену кількість місць у кулуарах Київради, пріоритет у допуску до зали надається акредитованим ЗМІ, запрошеним особам, по одному помічнику-консультанту депутатів Київради та народним депутатам України, зазначили в прес-службі.

«Згідно з пунктом 8 статті 2 рішення Київради «Про Регламент Київської міської ради» від 14.07.2011 № 383/5770 з доповненнями від 15.03.2012, дозвіл на перебування в залі під час пленарного засідання Київради особам, які не є депутатами Київради, або працівникам секретаріату Київради, надається Київським міським головою, заступником міського голови – секретарем Київради або керуючим справами Київради відповідно до затвердженого порядку», - йдеться в повідомленні.

За рішенням Київради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Київради, на пленарне засідання під час розгляду відповідного питання порядку денного можуть бути запрошені представники громадськості, підкреслили в прес-службі.

Як повідомлялося, вчора кияни пікетували будівлю КМДА, вимагаючи скасувати рішення про скандальну забудову земельних ділянок столиці та звернути увагу на ті зелені зони, над якими нависла загроза знищення.

Низка активістів намагалася зайти на сесію Київради, але охорона їх не пустила, оскільки більшість депутатів відмовилися заслухати вимоги громадян на сесії Київради.

Тоді 12 громадських активістів зайшли до кабінету голови КМДА Олександра Попова з намірами висловити свою позицію. Активісти звільнили його кабінет після того, як він пообіцяв зустрітися з ними наступний день.