Турнір "Витязь Київського дитинця" відкрив сезон 2012 року в "Парку Київська Русь"

Центр культури і історії Давньої Русі "Парк Київська Русь", що зазвичай відкривався у квітні, цього року прокинувся разом із теплом – в останні вихідні березня, водночас з офіційним відкриттям сезону, у Парку відкрився важливий і зовсім новий для України проект – грандіозне шоу Міжнародний турнір з історичного фехтування "Витязь Київського дитинця".

- Цього року ми святкуємо 1530-річчя заснування Києва і 1130-річчя Києва як столиці Київської Русі і всієї Східної Європи. На честь цього ми приготували низку заходів, якими будемо дивувати глядачів і взагалі весь світ. Сьогодні ми відкрили Лицарський турнір, який триватиме упродовж всього року. Ми всі спостерігаємо, як Клички борються із своїми супротивниками, i тут відбуватиметься те ж саме, але у сфері історичного фехтування – на залізних кулаках. А це не менш видовищне шоу, ніж бокс, - розповідає президент і автор проекту "Парк Київська Русь" Володимир Янченко.

Лицарський турнір із фехтування – це не просто видовище для глядачів, а в першу чергу – боротьба членів різноманітних клубів історичних реконструкцій за першість.

Історичне фехтування - новий напрям для України. Парк взяв за мету популяризувати його як вид спорту.

На участь у першому міжнародному турнірі з історичного фехтування "Витязь Київського Дитинця" надійшли заявки від 13 команд-клубів історичного фехтування з України і Росії.

Можна сміливо забути про постанови боїв в історичних кінострічках, адже через монтаж ми не можемо спостерігати за боєм з однієї точки, а тим більше – по-справжньому перейматися долею бійців: на екрані все відбувається за сценарієм, а реальний бій на мечах завжди непередбачуваний.

- Учасники турніру володіють різноманітними видами багатоборства і хистом історичного фехтування – тут все у комплексі. Це – стійкі, витривалі люди, і вони дійсно гідні звання лицарів. Вони тренувались протягом року, аби брати участь у нашому турнірі. Для України це перший досвід проведення такого роду події, тому маємо можливість здобути нову славу на світовій культурній арені, - розповідає Володимир Янченко.

Більшість відвідувачів "Парку Київська Русь", які останній раз бували тут ще перед закриттям восени, відразу помітили територіально-об’єктні зміни у Парку. По-перше, тепер з’явилось Мале Ристалище, на якому відбувається частина боїв Лицарського турніру. До того ж, вже більш широкими і впевненими кроками просувається розбудова самого Центру – вже цього сезону у Парку презентують повноцінну Вулицю майстрів, родзинками якої стане масштабна садиба Гончара і постійно діюча кузня.

Разом з усією країною "Парк Київська Русь" приєднується до Євро2012, розширюючи під спортивну подію свою інфраструктуру – для футбольних фанатів тут демонструватимуть усі матчі. Зупинитись вболівальники зможуть у кемпінгу або ж у комфортабельних дерев’яних будиночках, і що найголовніше – ціни у Парку будуть у десятки разів лояльніші за ціни міських готелів і хостелів.

За словами Володимира Янченка, у травні "Парк Київська Русь" збирається відкрити архітектурний шедевр – заборол: головну стіну фортеці середньовічного міста. Фактично, це – унікальна архітектурна споруда, що не має аналогій у світі, тож, це єдине повномасштабне відтворення середньовічної стіни. Саме заборол має стати перлиною "Парку Київська Русь", візитівкою, що представлятиме Україну у сфері міжнародного туризму.

На відкритті нового сезону у "Парку Київська Русь" продемонстровано лише незначну частину того, що очікує на відвідувачів протягом 2012 року – видовищні турніри на мечах, виступи каскадерів, запальні дикі танці від прекрасних представниць Парку, широкий інтерактив для глядачів, неймовірне фаєр шоу, майстер-клас із ірландського степу. Попереду ще чимало сюрпризів, серед яких шоу байкерів, фестивалі з реконструкції Русі XIII-XIV століття, лучний турнір. Сезон 2012 року обіцяє стати найнасиченішим за всі роки існування "Парку Київська Русь".

Крім того, "Парк Київська Русь" не забуває і про своїх молодших гостей – з минулого року триває акція для школярів, які можуть відвідати Центр культури і історії безкоштовно. Але якщо минулого року акція поширювалась лише на Київ і Київську область, то тепер Парк чекає на школярів з усієї України. Також для дітей підготували освітні програми – школу історичного фехтування і школу слов’янських танців, які можна відвідувати кожні вихідні.

- Це гарний спосіб проведення часу і один із способів вести здоровий спосіб життя. Таким чином, молодь зможе разом із навчанням танцям чи фехтуванню вивчати і історію своєї Батьківщини. Ми робимо все, аби наші діти знали свою історію і знали свою велич, аби вони розуміли, що вони – нащадки великих київських князів, продовжували великі традиції і поважали своє коріння, - розповідає Володимир Янченко.

Наостанок президент "Парку Київська Русь" додав, що для переможців Міжнародного турніру з історичного фехтування "Витязь Київського дитинця", які будуть визначені у листопаді 2012 року, виготовлені спеціальні призи: золотий, срібний і бронзовий спис.

"Парк Київська Русь" планує проводити турнір з історичного фехтування "Витязь Київського Дитинця" щорічно і розширювати його географію.

Катерина Зінов’єва