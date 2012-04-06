Майже гектар землі відведено для добудови школи №320

Київ. 6 квітня. УНІАН. Київрада виділила Деснянській райдержадміністрації земельну ділянку площею 0,98 га на вул. Будищанській, 8 для будівництва прибудови до середньої школи №320, центру розвитку дитячої та юнацької творчості.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради 5 квітня. За нього проголосували 74 з 111 зареєстрованих в залі депутатів.

Земельна ділянка передана в постійне користування. ЇЇ нормативна грошова оцінка складає 3,7 млн. грн., розмір земельного податку – 37,300 тис. грн.. На цей час на ділянці розпочато будівництво.

Крім того, депутати іншим своїм рішенням надали дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Дарницькій РДА у 4-му мікрорайоні житлового масиву Позняки для будівництва дитячої юнацько-спортивної школи. Мова йде про передачу в постійне користування земельної ділянки площею орієнтовно 0,52 га. Вихідні дані на розробку проекту землеустрою повинно надати Головне управління земельних ресурсів.

Ділянка вільна від капітальної забудови.

Ще одним рішенням депутати дозволили розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Маршала Малиновського,4 прокуратурі Києва для будівництва житлового будинку. Йдеться про земельну ділянку площею близько 0,55 га, що передається в постійне користування. Так само вихідні дані на розробку проекту землеустрою повинно надати Головне управління земельних ресурсів.

Ділянка вільна від капітальної забудови.