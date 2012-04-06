Київ, 6 квітня. УНІАН. У Дніпровському районі відкрито ще дві амбулаторії загальної сімейної медицини, в яких зможуть обслуговуватися близько 27 тисяч мешканців мікрорайону ДВРЗ.

Як повідомили УНІАН в управлінні охорони здоров’я Дніпровської РДА, амбулаторії відкрито на вулицях Алма-Атинській, 2 та Рогозівській, 6.

Амбулаторія, що на Алма-Атинській, 2, надаватиме первинну медико-санітарну допомогу майже 12 тисячам мешканців мікрорайону (з них 2156 дітей та підлітків). Її облаштовано на першому поверсі правої сторони поліклініки № 2 з окремим входом. Загальна площа 527,3 квадратних метри. Вартість ремонтно-будівельних робіт у приміщенні амбулаторії дорівнює 1, 21 мільйона гривень. Для оснащення амбулаторії придбано медичного обладнання, меблів, інвентарю на суму близько 200 тисяч гривень. В амбулаторії є 3 кабінети лікаря, 3 оглядових кабінети та маніпуляцій ний, денний стаціонар на 6 ліжок, кабінет завідувача, реєстратура, стерилізаційна тощо. Згідно штатного розпису працюють тут 25 медиків.

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, що по вулиці Рогозівській, 6, розташована на 1 поверсі поліклініки № 1 з окремим входом. Ремонтно-будівельні роботи були виконані на суму 1,125 мільйона гривень. Для оснащення амбулаторії придбано медичного обладнання, меблів, інвентарю на суму 200 тисяч гривень. В її структурі: 4 кабінети лікаря, 4 кабінети долікарняного прийому, процедурний кабінет, денний стаціонар на 2 ліжка, реєстратура, стерилізаційна тощо. У медзакладі працюють 26 спеціалістів. В амбулаторії надаватиметься первинна медико-санітарна допомога більше 14 тисячам дніпровчан (з них 2986 дітей та підлітків).

