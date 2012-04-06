У Будинку вчителя та двох школах відкриють волонтерські центри

Київ. 6 квітня. УНІАН. У на базі Будинку вчителя, спеціалізованої школи №53 та середньої загальноосвітньої школи №78 у період Євро-2012 працюватимуть сервісні центри для обслуговування волонтерів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради 5 квітня. Створення трьох офіційних волонтерських центрів в зазначених закладах підтримали 99 з 111 зареєстрованих в залі депутатів.

Відповідно до прийнятого рішення, нежилі приміщення вказаних закладів будуть передані у позичку Головному управлінню з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Для цього вказане управління у місячний термін має підписати договори позички з нинішніми користувачами – ГУ освіти і науки КМДА, Управліннями освіти Шевченківської РДА та Печерської РДА відповідно.

Приміщення передаються у безоплатне користування строком на 1 місяць – з 1 червня по 1 липня ц.р.

Вищезазначені будівлі мають сприятливе географічне положення та належну інфраструктуру для проведення зборів, зустрічей, акредитацій, харчування волонтерів, а особливо належний зовнішній вигляд у разі відвідання іноземних засобів інформації сервісних центрів з метою ознайомлення з організацією роботи волонтерів.

Робоча площа згаданих будівель має можливість одночасно розмістити заплановану кількість волонтерів Приймаючого міста Києва для організації їхньої життєдіяльності: переодягання, відпочинку, складування екіпіровки, можливості відвідання вбиралень тощо.

У сервісному центрі на базі Будинку вчителя перебуватимуть волонтери, що будуть задіяні на головних культурних об’єктах, транспортних розв’язках, станціях метро, річковому вокзалі, у медичних установах. У сервісному центрі в шк. №78 (вул. Шота Руставелі, 47) базуватимуться волонтери, які працюватимуть у 1,5-кілометровій зоні навколо НСК «Олімпійський». І в шк. №53 (вул. Богдана Хмельницького, 16/18) розміщуватимуться волонтери, що будуть працювати в офіційній фан-зоні турніру.