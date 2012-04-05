На Подолі відбулись районні змагання з настільного тенісу

Київ, 5 квітня. УНІАН. У клубі "Юність" відбулись районні змагання з настільного тенісу серед добровільних помічників у соціальній сфері на громадських засадах Подільського районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді.

Як повідомили УНІАН в Подільській райдержадміністрації, метою проведення таких змагань є залучення підлітків та молоді до добровільної діяльності на громадських засадах у сфері надання соціальних послуг, до систематичних занять фізичною культурою та спортом, пропаганда розвитку настільного тенісу та профілактична робота.

У змаганнях взяли участь 48 добровільних помічників у соціальній сфері на громадських засадах. Змагання проводились з особистого заліку в наступних вікових категоріях: дитяча, юнацька та доросла категорії.

Організатором змагань був Подільський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Безпосередня підготовка і проведення змагань проводилась суддівською колегією та педагогом-організатором клубу за місцем проживання "Юність". Медичне забезпечення було покладено на заклад соціального обслуговування "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Подільського району м. Києва".

Переможці та призери в особистих змаганнях були нагородженні грамотами та медалями.