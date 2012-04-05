Мешканці Троєщини ініціюють будівництво закритих паркінгів

Київ, 5 квітня. УНІАН. Голова ради об’єднання громадян "За Троєщину!" Валерій Борисов вважає, що проблему паркування автомобілів у житлових районах необхідно вирішувати за рахунок будівництва закритих багатоповерхових паркінгів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі об`єднання "За Троєщину!".

"На територіях компактного проживання повинні будуватися закриті багатоповерхові паркінги з обов’язковою передачею їх до комунальної власності міста", – наголосив Валерій Борисов.", - сказав В.Борисов.

Голова об`єднання нагадав, що 29 березня на першому Київському інвестиційному форумі Київська міська державна адміністрація презентувала інвестиційний проект будівництва багатоповерхових паркінгів, під які місто виділяє 27 земельних ділянок.

На думку В.Борисова, проблема паркування автомобілів біля будинків особливо актуальна для таких житлових масивів, як Троєщина, Харківський, Борщагівка та інших, куди люди щодня повертаються після робочого дня. Тому,за його словами, обов’язковою умовою для виділення землі інвестору під будівництво одного чи кількох будинків має бути будівництво паркінгу з неодмінною його передачею у комунальну власність міста.

Голова об`єднання також вважає, що для вирішення проблеми паркування автомобілів на території вже забудованих мікрорайонів насамперед необхідно переглянути вартість паркування на автостоянках, які зараз заповнені лише на третину. "А це питання – в компетенції органів місцевої влади", - підкреслив В.Борисов.

