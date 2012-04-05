Київ планує продати ще три земельні ділянки

Київ. 5 квітня. УНІАН. Київрада погодила продаж трьох земельних ділянок загальною площею 0,18 га за 10 млн 768 тис грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення прийняті сьогодні на засіданні сесії Київради.

Так, ТОВ «Олімп-ЛТД» продано земельну ділянку площею 0,03 га на вулиці Хрещатик, 23 за 2 млн 667 тис грн. Земля придбана для здійснення реконструкції та подальшої експлуатації закладу громадського харчування. На земельній ділянці розташовано нежитловий будинок – кафе. За це рішенні проголосували 64 з 111 зареєстрованих в залі депутатів.

Іншим рішенням продано 0,01 га на вулиці Андрія Малишка, 4/3 у Дніпровському районі за 308 тис грн. На земельній ділянці ТОВ «Фірма «Гамі ЛТД», яка виявила бажання купити землю, передбачає виключно обслуговування існуючого магазину. За це рішення свої голоси віддали 84 депутати міськради.

Приватному акціонерному товариству «Центрелеватормлинбуд» продано земельну ділянку площею 0,14 га на бульварі Тараса Шевченка / вулиця Михайла Коцюбинського, 34/13 (літ. Б, В), 34/15 (літ. А) у Шевченківському районі за 7 млн 793 тис грн. Тут передбачається здійснити реконструкцію нежитлових будинків. За це рішення свої голоси віддали 85 депутатів Київради.