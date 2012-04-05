У Голосіївському районі будуватиметься Посольство Індії

Київрада передала півгектара землі в Голосіївському районі посольству Індії для будівництва представництва

Київ. 5 квітня. УНІАН. Посольству Республіки Індія в Україні для будівництва і обслуговування комплексу будинків та споруд представництва цієї республіки передано в довгострокову оренду на 49 років земельну ділянку площею 0,53 га на вулиці Віктора Забіли у Голосіївському районі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 105 із 111 зареєстрованих в залі депутатів.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 5,5 млн грн. Відповідно до рішення ділянка забудована нежилими будівлями та спорудами.

Депутати цим же рішенням визнали таким, що втратив чинність п.9 та додаток 9 до рішення Київради від 19.08.1999 «Про надання і вилучення земельних ділянок».