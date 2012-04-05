Центр захисту тварин будуватиметься поблизу Бортницької станції аерації

Київ. 5 квітня. УНІАН. Київрада виділила земельну ділянку площею 2,65 га на вулиці Автопарковій у Дарницькому районі для будівництва і обслуговування Центру захисту тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 101 із 111 зареєстрованих в залі депутатів.

Земля передана КП «Притулок для тварин» в постійне користування. В рішенні зазначається, що земельна ділянка вільна від капітальної забудови, має поодинокі зелені насадження і на ній лежить будівельне сміття.