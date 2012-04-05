Столиця освітлюватиметься за програмою

Київ. 5 квітня. УНІАН. Київрада затвердила міську цільову програму зовнішнього освітлення міста «Яскраве місто» до 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні сесії. За нього проголосували 88 з 111 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Загальний обсяг фінансування програми становитиме 387,7 млн. грн.

З міського бюджету планується залучити 347,7 млн. грн., та 40 млн. за рахунок коштів інших джерел.

Програма спрямована на забезпечення естетично привабливого та якісного зовнішнього освітлення вечірнього Києва, комфортного для мешканців та гостей міста. Її мета - розробити єдині, чіткі та зрозумілі вимоги до зовнішнього освітлення кожного району, вулиці та будівлі.

Як зазначила на брифінгу заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега, необхідність затвердження подібної програми вже давно назріла. «Суттєва заміна мереж зовнішнього освітлення відбувалась ще за радянських часів. Починаючи з 1998 року, місто постійно проводить капітальні ремонти, але в цілому вони не вирішують проблеми застарілого оснащення. Свідченням цього є постійні звернення мешканців міста до «Call-центру». З кожним роком кількість скарг на незадовільний стан мереж зовнішнього освітлення зростає. Тому логічно підходити до вирішення питання не локально, а глобально, затверджуючи відповідну міську програму», - сказала Г.Герега.

Програмою передбачені реалізація комплексного підходу до зовнішнього освітлення міста, освоєння покинутих мереж з повною заміною освітлювальних приладів та опор, що мають наднормовий термін служби, централізація управління архітектурно-декоративним освітленням та ілюмінацією міста.

До її розробки були залучені вітчизняні фахівці та провідні іноземні компанії в сфері зовнішнього освітлення.

У перспективі впровадження сучасних технологій в освітленні міста дозволить зменшити витрати на споживання електричної енергії на 30% та експлуатаційне обслуговування мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій та малоповерхової забудови (приватної) на 25%.