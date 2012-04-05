Святошинська СЕС вимагає зупинити "дилетантську" реорганізацію санепідслужби

Київ, 5 квітня. УНІАН. Завідувач протиепідемічним відділом СЕС Святошинського району Ольга Громашевська вимагає від влади зупинити несвоєчасну, безпідставну, не кваліфіковану, без наукового підходу реорганізацію санепідслужби.

Про це йдеться у переданому УНІАН листі О.Громашевської, адресованому суспільству.

"Санепідслужбі потрібна оптимізація у сенсі створення найкращих умов роботи, а не спотвореного тлумачення цього слова як скорочення штату та зміни її структури. Нам сьогодні потрібно науково розраховане укомплектування штатів, сучасне матеріально-технічне оснащення та, як це не прикро, достатнє фінансування для вирішення усіх поточних питань", - пише завідувач протиепідемічним відділом СЕС Святошинського району.

За її словами, розмови про корумпованість санепідслужби, позбутись якої дозволить реформування, є безпідставними. "Передача у зв’язку з цим частини функцій СЕС до ветеринарної служби не врятує від цієї пагубності, бо вона пов’язана не з відомством, а з "людським фактором". Через деякий час, якщо ветслужба не справдить надії сучасного бізнесу, встане питання про її реорганізацію аж до повної ліквідації", - вважає О.Громашевська.

На думку санепідеміолога, обґрунтування реорганізації санепідслужби тим, що вона створена за радянських часів, коли усі об’єкти були державними і остання прагнула забезпечити їх якісну роботу, для чого і здійснювався контроль з боку СЕС, є непрофесійним або навмисно перекрученим. "Вважаю, що у даний час, як ніколи раніше, потрібен Державний нагляд за роботою розгалуженої мережі об’єктів (харчових, торговельних тощо) різних форм власності, для більшості яких найголовніше - отримання прибутку. Не варто сподіватися на порядність, відповідальність та, особливо, законослухняність наших виробників та реалізаторів. По-перше, вони не мають удосконаленої нормативної бази. По-друге, вони часто працюють у пристосованих умовах. По-третє, у них не достатній професійний рівень знань. По-четверте, вони не мають досвіду роботи та інше", - аргументує вона.

"Зрозуміло, що ніякі слова й аргументи не переконають можновладців, які вирішують долю санепідслужби та опікуються приватним бізнесом. Проте це також підтверджує необхідність існування нашої служби, котра перешкоджає небезпечній діяльності суб’єктів господарювання в країні, стоїть на позиціях створення сприятливих умов для збереження як індивідуального, так і національного здоров’я. На цьому зупиняюсь, і на останок, дякую усім, хто у наш складний час стоїть на захисті служби, не покидає надії на її збереження, докладає зусиль до подальшого існування і процвітання Державної санітарно-епідеміологічної служби України", - резюмувала О. Громашевська.