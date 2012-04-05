Активісти звільнили кабінет Попова

Київ. 5 квітня. УНІАН. Активісти звільнили кабінет голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова після того, як він пообіцяв зустрітися з ними завтра.

Про це УНІАН повідомила одна із координаторів акції більше десяти громадських організацій Києва «Стіна брехні» Оксана Романюк.

За її словами, на момент «захоплення» кабінету активістами самого О.Попова на місці не було, оскільки він перебував на об’єктах міста. Тож він зв’язався з активістами телефоном і через гучний зв’язок запропонував зустрітися завтра о 13.00, щоб обговорити і вирішити проблемні питання, які привели киян протестувати під стіни мерії.

О.Романюк зазначила, що у завтрашній зустрічі мають намір взяти участь всі учасники сьогоднішньої події, що зустріч буде відкрита для ЗМІ і що проходитиме вона на п’ятому поверсі КМДА у залі нарад.

За словами О.Романюк, ідея «захоплювати» кабінет керівника міста виникла після того, як охорона не пустила близько 10 активістів акції «Стіна брехні» до сесійної зали, де сьогодні відбувається сесії Київради, з тим, щоб депутати їх заслухали.

Після цього вони попросили депутатів вийти до них і передали своє прохання до всього депутатського корпусу проголосувати за можливість виступити в сесійній залі одному з представників акції «Стіна брехні». Проте депутати не підтримали цю ініціативу, і учасники акції прийняли рішення піти до голови КМДА О.Попова з тим, щоб він, як очільник міста, посприяв вирішенню проблемних питань.

За словами О.Романюк, вони спокійно зайшли до кабінету О.Попова, який був без охорони, і вирішили дочекатись його повернення з заходу. Реагуючи на це, працівники мерії зв’язались по телефону з О.Поповим, який поспілкувався з «гостями» його кабінету, зазначивши, що він займається проблемними питаннями, з якими прийшли активісти, і готовий завтра більш детально обговорити проблеми «гарячих точок» столиці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні група активістів, які зібралися під будівлею мерії на акцію «Стіна брехні» проти незаконних забудов у Києві, увірвалася в приміщення і захопила кабінет голови Київської міської державної адміністрації О.Попова.

Із сотні мітингуючих у середину прорватися вдалося дванадцятьом активістам, більшість – із громадської ініціативи «Самоврядна альтернативна мережа». Свій вчинок активісти пояснюють тим, що ніхто із владної київської більшості не вийшов до протестантів, щоб вислухати і запропонувати якесь рішення.