На бульварі Дружби Народів буде сквер

Київ. 5 квітня. УНІАН. Київрада надала статус скверу земельній ділянці площею 0,45 га по бульвару Дружби Народів, 8 (між будинками 6А, 8, 8А по бульвару Дружби Народів та будинками 7 та 9 по вулиці Остапа Вишні).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні. За нього проголосували 102 з 111 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Цим рішенням депутати внесли зміни до програми розвитку зеленої зони Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста. Головному управлінню земельних ресурсів доручено зняти з реєстрації договір оренди земельної ділянки від 22.09.2004. В рішенні зазначається, що статус скверу надано в тому числі спортмайданчику, що розташований на вказаній території. У пояснювальній записці говориться, що рішенням Київради від 18.03 2004 земельна ділянка по бульвару Дружби Народів, 8 була передана в оренду ТОВ «Центр підтримки бізнесу» для будівництва, експлуатації житлового будинку.