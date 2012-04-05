- Міська влада має намір до Дня Києва реалізувати в пілотному варіанті програму відведення окремої смуги для громадського транспорту. З яких районів планується розпочати?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Розпочнеться проект з Деснянського і Дніпровського районів, Подолу, Оболоні, Святошина і деяких вулиць центру міста. Я дав доручення ДАІ разом з нашими спеціалістами внести всі відповідні пропозиції, що і було зроблено. Раніше реалізувати цей проект ми не могли за кількісної і якісної відсутності громадського транспорту, який би дозволяв надавати гарний сервіс на маршрутах. Наразі така можливість з`явилася. Тому найближчим часом ми почнемо реалізацією цих проектів. Всі паркування вздовж прилеглих вулиць, звичайно, будуть прибрані. Прийде час, коли більшість киян захоче їздити громадським транспортом, адже він буде зручним і комфортним.