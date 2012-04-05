Затверджено програму «Київ етнічний»

Київ. 5 квітня. УНІАН. Київрада затвердила програму «Київ етнічний» на 2012-2015 роки з обсягом фінансування 4,5 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 93 з 111 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Основна мета міської цільової програми «Київ етнічний» - підтримка представників національних меншин, що проживають у Києві, та українців, які перебувають закордоном.

Як пояснила на брифінгу заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега, необхідність прийняття програми обумовлена тим, що в столиці неналежним чином задовольняються потреби національних меншин. Зокрема, не вистачає підручників, довідкової та художньої літератури мовами національних меншин. Потребує розширення база недільних шкіл, недостатньо швидко вирішується проблема забезпечення національно-культурних товариств приміщеннями.

Крім того, за словами Г.Гереги, Київська міська влада зацікавлена в обміні досвідом, поглибленні співпраці державних інституцій та громадських організацій українських громад зарубіжжя, підписанні відповідних угод, залученні закордонного українства до життя столиці, у т.ч. залучення інвестицій у народногосподарський комплекс міста.

«Київ - інтернаціональне місто. В столиці проживають представники 135 національностей та зареєстровано 65 національно-культурних товариств. Звичайно міська влада має враховувати їх потреби й інтереси. З іншого боку, співпраця з українцями, які живуть закордоном може бути надзвичайно корисною для столиці. Сьогодні Київ пропонує багато цікавих інвестиційних проектів, які можуть їх зацікавити», - зазначила Г.Герега.