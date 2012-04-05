Термін прийняття заявок на оформлення МАФів подовжено

Київ. 5 квітня. УНІАН. Київрада продовжила термін прийняття заявок на оформлення пайової участі власників МАФів на місяць – з 1 квітня до 1 травня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії Київради разом із затвердженням Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в Києві.

За це рішення проголосували 65 із 111 зареєстрованих в залі депутатів.

Перед розглядом цього питання на сесії Київради начальник Головного управління промислової науково-технічної та інноваційної політики Людмила Денисюк під час брифінгу журналістам зазначила, що згідно з попереднім рішенням Київради, заявки передбачалося приймати до 1 квітня 2012 року, однак цю дату було пролонговано до 15 квітня у зв’язку з тим, що затягнувся процес підготовки переліку МАФів, які встановлені у місті з порушеннями.

«Сьогодні на сесії ми хочемо розглянути питання, щоб прийом заяв на оформлення пайової участі і отримання довідки про функціональне призначення подовжити до 1.05.2012 року», - роз’яснила Л.Денисюк.

За даними Л.Денисюк, лише за два тижні оформлено більше 3 тис заявок від підприємців щодо сплати пайової участі, при чому бюджет отримав від цих перерахувань 1 млн 670 тис грн за цих два тижні. За її словами, в середнього оплата від одного МАФу становить 6 тис грн, таким чином від цих 3 тис заяв міський бюджет отримає близько 18 млн грн вже в найближчі дні. Вона підкреслила, що в Києві загалом близько 15 тис МАФів функціонує на сьогодні, з них 1 тис вже чітко підпадає під демонтаж через порушення норм їх встановлення чи відсутність документів. Також можливість продовження функціонування частини МАФів перебуває на розгляді спеціальної комісії КМДА. Таким чином очікується, що загалом пайову участь сплачуватимуть близько 10 тис МАФів.