МЗС не отримувало альтернативних Пейзажній алеї пропозицій

МЗС України наполягатиме на вирішенні питання щодо Пейзажної алеї в правовому полі

Київ. 5 квітня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України наполягатиме на вирішенні питання щодо Пейзажної алеї в правовому полі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

«МЗС наполягало і наполягатиме на вирішенні цього питання в правовому полі», - сказав О.Дикусаров. При цьому він звернув увагу на те, що МЗС «і кроку не зробило» для початку будівництва на цій ділянці.

Він також запевнив, що МЗС України підтримуватиме депутатів Київради в межах своєї компетенції, оскільки МЗС України відповідає за взаємодію України з ЮНЕСКО щодо розвитку всієї території так званої буферної зони, а не тільки в межах Пейзажної алеї. О.Дикусаров зазначив, що це місце повинно належати киянам. Він також зазначив, що МЗС неодноразово звертало увагу київської влади, що на цій ділянці знаходяться незаконно збудовані гаражі, які необхідно знести для її використання за призначенням в інтересах міської громади і киян. На думку МЗС, капітальні споруди, які незаконно знаходяться на цій земельній ділянці, можуть бути використані для будівництва бізнес-структурами, які не будуть звертати увагу на культурно-історичне значення цього місця, погляди киян, та керуватимуться лише питаннями отримання прибутків.

О.Дикусаров також спростував інформацію про те, що МЗС України пропонувалися альтернативні Пейзажній алеї ділянки.

«Ділянки нам не пропонувались. Була одна пропозиція, яка стосувалася земельної ділянки, на якій знаходиться приватний будинок. Ця ділянка знаходиться, сказати у віддаленому районі, це нічого не сказати», - сказав О.Дикусаров. «Якщо мова іде про пропозицію отримання альтернативної ділянки, то мова йшла в цій пропозиції про те, що її необхідно купити і сума там була дуже серйозна», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Вищий адміністративний суд України скасував рішення Апеляційного адмінсуду про заборону будівництва на Пейзажній алеї.

Таким чином, на місці скверу і дитячого майданчику на Пейзажній алеї було дозволено будівництво багатоповерхового будинку на замовлення МЗС.

Сьогодні, 5 квітня, на відкритті засідання президії Громадської ради Києва голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов повідомив, що Окружний адміністративний суд Києва 4 квітня визнав недійсним і скасував рішення Київради від 15 липня 2004 року про надання Міністерству закордонних справ України земельної ділянки для будівництва та експлуатації житлового будинку на перетині провулку Десятинного та Пейзажної алеї.

Територія Пейзажної алеї входить у буферну зону об`єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софії Київської.