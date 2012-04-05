Вартість торгових площ у Києві зросла на 0,09%

Київ. 5 квітня. УНІАН. Середня вартість продажу торгових приміщень (не в торгових центрах) на вторинному ринку Києва в січні-березні 2012 року зросла на 0,09% (2 дол.) – до 2 268 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1 696 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський район, де середня ціна продажу становила 3 367 дол./кв. м.

За даними компанії, за цей період вартість продажу торгових приміщень в Печерському районі зросла на 1,66% (55 дол.) – до 3 367 дол./кв. м, у Шевченківському районі – зросла на 3,99% (118 дол.) – до 3077 дол./кв. м, у Подільському районі – зросла на 3,73% (107 дол.) – до 2 978 дол./кв. м, у Голосіївському районі – знизилася на 2,39% (60 дол.) – до 2 452 дол./кв. м, у Деснянському районі – зросла на 2,95% (54 дол.) – до 1 885 дол./кв. м, у Святошинському районі – знизилася на 1,57% (28 дол.) – до 1 755 дол./кв. м, у Дарницькому районі – знизилася на 1,62% (28 дол.) – до 1 696 дол./кв. м, в Оболонському районі – знизилася на 3,4% (76 дол.) – до 2 160 дол./кв. м, у Солом’янському районі – знизилася на 2,37% (45 дол.) – до 1 856 дол./кв. м, у Дніпровському районі – знизилася на 1,67% (31 дол.) – до 1 825 дол./кв. м.