- Невдовзі на новозбудованій естакаді на Дніпровський узвіз відкриють рух транспорту. Біля мосту Патона завершують реконструкцію транспортного вузла. Наскільки це спростить рух транспорту?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Практично завершивши будівництво цих двох розв`язок, ми вирішуємо проблему транспортного сполучення між лівим та правим берегами столиці. У нас не буде заторів при переїзді з одного берега на інший, які, фактично, утворювалися щовечора. Це питання є дуже важливим, адже в форматі Києва воно є одним з найактуальніших в контексті вирішення транспортної проблеми. Важливим є і те, що наші будівельники показали, як можна в стислі терміни з високою ефективністю робити широкомасштабні проекти. Ці об`єкти будуються в 2-2,5 разу швидше від норми.