Кабінет голови КМДА Попова захопили?

Київ. 5 квітня. УНІАН. Група активістів, які зібралися під будівлею мерії на акцію «Стіна брехні» проти незаконних забудов у Києві, увірвалася в приміщення і захопила кабінет голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова.

Про це повідомляє сайт «Свідомо».

За даними сайту, із сотні мітингуючих у середину прорватися вдалося дванадцятьом активістам, більшість – із громадської ініціативи «Самоврядна альтернативна мережа». Свій вчинок активісти пояснюють тим, що ніхто із владної київської більшості не вийшов до протестантів, щоб вислухати і запропонувати якесь рішення.

Тому факти про вирубку Святошинського лісу, забудову на Театральній і бульварі Дружби Народів, знищення дитячого майданчику на Гоголівській вони вирішили «донести» особисто О.Попову.

За майже годину перебування активістів у кабінеті сам О.Попов там не з`явився. Близько 11-ї він зателефонував і домовився про зустріч у п`ятницю на 13.00 з усіма дванадцятьма активістами, пообіцявши поговорити про проекти рішення із заборони забудов і встановити для них дедлайни.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля будівлі КМДА зранку зібрались близько 100 киян, які побудували «Стіну брехні». У такий спосіб активісти намагаються домогтися виконання обіцянок столичної влади щодо скасування рішень про скандальну забудову земельних ділянок столиці та звернути увагу на ті зелені зони, над якими нависла загроза знищення. Зокрема, йдеться про вимогу припинити вирубку Святошинського лісу біля Проспекту Перемоги, 139, та визнати це місце сквером; скасувати виділення землі під забудову на Пейзажній алеї та визнати цю територію парком; скасувати виділення землі під забудову на вулиці Гоголівській, 7, та визнати це місце сквером, а також скасувати рішення про виділення під забудову землі на вулиці Маяковського, 40-52, і визнати це місце сквером, припинити вирубку дерев у лісопарковій зоні по проспекту Гонгадзе і також визнати це місце сквером. Ще один пункт – це припинити вирубку дерев у парку Кинь-Грусть на Куренівці.