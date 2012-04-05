Шулявський секонд-хенд переїхав на Троєщину та Академмістечко

Київ. 5 квітня. УНІАН. Секонд-хенд, що працював під Шулявським мостом, переїхав на ринок «Троєщина», повідомила газета “Сегодня”.

Про це виданню розповіли продавці секонду. Тепер вони будуть торгувати поруч зі станцією метро «Академмістечко» та на ринку «Троєщина».

«Тепер наші клієнти можуть знайти нас на цих двох ринках, ціни будемо утримувати на колишньому рівні», - сказав співробітник колишнього ринку «Азнавур» Азім.

Як повідомлялося, демонтаж ринку біля метро “Шулявська” з беушними речами стартував ще наприкінці минулого року, і на цей час вже повністю знесений.

«Ми остаточно завершили демонтаж ринку секонд-хенд. Після нас дорожньо-експлуатаційне районне управління зробило на місці ринку прибирання », - повідомили у прес-службі главку з благоустрою КМДА.

За словами очевидців, коли прибирали, на місці колишніх павільйонів бігали пацюки. «Це жах, сміття було стільки, що пацюки бігали! Добре, що тепер ринку немає. Правда, іноді деякі продавці приїжджають на машинах і торгують прямо з багажників або виставляють дерев`яні столики », - розповіла продавець кіоску на Шулявці.

Деякі кияни сказали, що шкодують, що тут “прикрили останнє місце з дешевими речами».