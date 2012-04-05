У Голосієво головою ради керівників промпідприємств обрано Федора Саворовського
Керівники промислових підприємств, наукових установ та автотранспортних організацій району також обговорили питання щодо можливості створення індустріального парку та "силіконової долини" на базі промислово-наукового комплексу Голосіївського району.
Київ, 5 квітня. УНІАН. У Голосієво головою ради керівників промислових підприємств, наукових установ та автотранспортних організацій району обрано Федора Саворовського - директора спеціального конструкторсько-технологічного бюро з дослідним виробництвом Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова.
Про це УНІАН повідомили в Голосіївській райдержадміністрації.
На засіданні Ради керівників промпідприємств також були підбиті підсумки роботи промислово-наукового комплексу району за 2011 рік та січень-лютий 2012 року.
Керівники промислових підприємств, наукових установ та автотранспортних організацій району також обговорили питання щодо можливості створення індустріального парку та "силіконової долини" на базі промислово-наукового комплексу Голосіївського району тощо.