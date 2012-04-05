У Голосієво головою ради керівників промпідприємств обрано Федора Саворовського

Київ, 5 квітня. УНІАН. У Голосієво головою ради керівників промислових підприємств, наукових установ та автотранспортних організацій району обрано Федора Саворовського - директора спеціального конструкторсько-технологічного бюро з дослідним виробництвом Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова.

Про це УНІАН повідомили в Голосіївській райдержадміністрації.

На засіданні Ради керівників промпідприємств також були підбиті підсумки роботи промислово-наукового комплексу району за 2011 рік та січень-лютий 2012 року.

Керівники промислових підприємств, наукових установ та автотранспортних організацій району також обговорили питання щодо можливості створення індустріального парку та "силіконової долини" на базі промислово-наукового комплексу Голосіївського району тощо.