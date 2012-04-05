Прокуратура скоро не зможе перевіряти автокооперативи

Київ. 5 квітня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов домігся заборони на проведення перевірок діяльності гаражно-будівельних і автомобільних кооперативів Києва прокуратурою міста, повідомляється на офіційному сайті столичної влади.

Як роз’яснюється в повідомленні, на звернення однієї з фракцій Київради, прокуратура столиці проводить масові перевірки діяльності парковок і стоянок столиці, які супроводжуються повним вилученням документації, а також значними ускладненнями в роботі кооперативів.

Ініціативна група автокооперативів Києва звернулася до О.ПОПОВА з проханням врегулювати цю проблему.

«За цими перевірками стоять інтереси будівельних фірм, що мають потужне лобі у всіх фракціях Київради. Ми звернулися до Олександра Попова по допомогу, бо довіряємо йому та покладаємо надії на його зусилля у наведенні порядку в місті», – зазначив учасник ініціативної групи, голова кооперативу автостоянок «Райдуга» Геннадій Даниленко.

Зважаючи на звернення ініціативної групи, голова КМДА провів нараду з керівництвом прокуратури, де зазначив, що головним завданням влади є прийняття системних рішень. І перш за все, легалізація та впорядкування роботи як автокооперативів, так і всіх парковок та стоянок міста.

«Київська влада працює у тісному контакті з ініціативною групою голів автокооперативів столиці. І ми захистимо інтереси сотень тисяч учасників автокооперативів – перевірки прокуратури будуть припинені. До 30 квітня служби КМДА спільно з ініціативною групою підготують проект рішення щодо врегулювання правового статусу автокооперативів столиці, а також щодо їх захисту від претензій різних контролюючих органів», – заявив О.Попов.