Будівництву у Святошинському лісі - так

10:52, 05 квітня 2012
Київ
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Київрада не хоче скасовувати своє рішення

Київрада не внесла до порядку денного питання про скасування рішення щодо відведення землі в Святошинському лісі

Київ. 5 квітня. УНІАН. Київрада відмовилась внести до сьогоднішнього порядку денного сесії питання про скасування рішення щодо відведення землі під забудову в Святошинському лісі.

Як передає кореспондент УНІАН, під час наповнення порядку денного сьогоднішнього засідання Київради співголова фракції «УДАР Віталія Кличка» Наталія Новак повідомила, що її політичною силою підготовлено в терміновому порядку проект рішення про скасування рішення Київради від 26.06.2007 про передачу товариству «Мак-Ка» земельної ділянки для зведення закладу відпочинку у Святошинському лісопарковому господарстві.

С.Новак наголосила, що ситуація вимагає термінового вирішення і звернула увагу на те, що під будівлю КМДА прийшли чимало киян, які просять зберегти ліс. При голосуванні за внесення цього проекту рішення на розгляд сьогоднішньої сесії лише 25 депутатів з 109 зареєстрованих підтримали його. У свою чергу після голосування секретар Київради Галина Герега, звертаючись до С.Новак, зазначила, що проект рішення вона повертає у фракцію, оскільки він не пройшов жодної комісії Київради, а отже не підготовлений до кінця. При цьому вона дала доручення комісіям опрацювати проект рішення щодо Святошинського лісу на наступне найближче засідання Київради.

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