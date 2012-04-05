Київрада вивчатиме ситуацію на Лук’янівському ринку

Київ. 5 квітня. УНІАН. В Київраді планують створити спеціальну комісію з вивчення ситуації на Лук’янівському ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина Герега.

«Що стосується Лук’янівського ринку, ми зареєстрували проект рішення, який планується включити в порядок денний на наступне пленарне засідання, що відбудеться 26 квітня. Буде створено контрольну комісію щодо вивчення ситуації на Лук’янівському на інших ринках», - сказала Г.Герега. Вона відзначила, що питання є дійсно резонансним. Нагадала, що судова тяганина тривала щодо цього ринку два роки і на сьогодні одна із сторін спору відмовляється виконувати рішення суду.

Також Г.Герега зазначила, що за фактом подій на Лук’янівському ринку 26 березня порушено кримінальну справу.

«Все в процесі розгляду. Я думаю, що ми приймемо зважене рішення на користь тих людей, які там працювали, щоб зберегти робочі місця, ну і звичайно, мешканців району, які просять залишити в статусі ринку цю територію – ми допоможемо це питання вирішити», - зазначила Г.Герега.