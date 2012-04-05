Кияни пікетують КМДА на захист Лук’янівського ринку та зелених зон

Київ. 5 квітня. УНІАН. Біля Київської міської державну адміністрацію пікетують кияни з метою захистити Лук’янівській ринок та зелені зони столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, біля будівлі зібралися близько 300 киян, які просять депутатів Київради, що зібралися на сьогоднішнє сесійне засідання, а також керівництво КМДА, втрутитись в конфлікту ситуацію, що склалася на Лук’янівському ринку, та зберегти функціонування цього торгового закладу.

Поряд з ними близько 100 киян зібрались біля «Стіни брехні». У такий спосіб активісти намагаються домогтися виконання обіцянок столичної влади щодо скасування рішень про скандальну забудову земельних ділянок столиці та звернути увагу на ті зелені зони, над якими нависла загроза знищення. Зокрема, йдеться про вимогу припинити вирубку святошинського лісу біля Проспекту Перемоги, 139, та визнати це місце сквером; скасувати виділення землі під забудову на Пейзажній алеї та визнати цю територію парком; скасувати виділення землі під забудову на вулиці Гоголівській, 7, та визнати це місце сквером, а також скасувати рішення про виділення під забудову землі на вулиці Маяковського, 40-52, і визнати це місце сквером, припинити вирубку дерев у лісопарковій зоні по проспекту Гонгадзе і також визнати це місце сквером. Ще один пункт – це припинити вирубку дерев у парку Кинь-Грусть на Куренівці.

Учасники акції заявляють, що в разі відсутності реакції Київради на зазначені проблеми киян, за жодну політичну силу, яка представлена сьогодні в Київраді, вони не голосуватимуть.