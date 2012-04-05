До Києва з Душанбе можна буде дістатись на Boeing

Київ. 5 квітня. УНІАН. Таджицька авіакомпанія Somon Air почала польоти до Києва з Душанбе.

Як інформує інтернет-портал Avianews, 4 квітня Somon Air здійснив перший рейс Душанбе-Київ. Літак Boeing 737-900 авіакомпанії зустріли в Борисполі водяним салютом з пожежних машин. За авіаційної традиції, саме так відзначають пам`ятні рейси.

Польоти між Душанбе і Києвом будуть виконуватися 1 раз на тиждень по середах. Вартість квитків в обидві сторони з урахуванням усіх зборів складає близько 500 євро.

Somon Air підписала інтерлайн угоди з авіакомпаніями АероСвіт та Міжнародні авіалінії України. Це дозволить стикувати в Києві внутрішньоукраїнські та міжнародні маршрути українських авіакомпаній з рейсом в Душанбе, а пасажирам купувати квиток на весь маршрут на єдиному бланку.

Авіакомпанія Somon Air є приватною компанією, почала свою діяльність в 2008 році. В даний час флот авіаперевізника складається з п`яти літаків Boeing 737-300, двох Boeing 737-800 і двох Boeing 737-900.

Somon Air стала першим в СНД експлуатантом нових авіалайнерів Boeing-737-900ER