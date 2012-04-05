Готель «Спорт» продали компанії «Юджин»

Київ. 5 квітня. УНІАН. Фонд державного майна України визнав ТОВ «Юджин» остаточним переможцем конкурсу з продажу цілісного майнового комплексу ДП «Готель «Спорт »по вул. Червоноармійська, 55 в Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Як уточнили в прес-службі, компанія запропонувала за об`єкт 67 млн грн. При цьому стартова ціна продажу об`єкта становила 66 324 000 грн.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого ФДМУ оголосив конкурс з продажу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Готель« Спорт ». Відповідно до конкурсних умов, покупець повинен провести реконструкцію будівлі готелю з метою отримання рівня "три зірки" на загальну суму інвестицій у розмірі 153 млн. 500 тис. грн., Включаючи ПДВ.

У серпні 2011 року вступив в силу закон «Про внесення змін до законів України« Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації », який дозволяє приватизацію готелю« Спорт ».

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Готель« Спорт »(вул. Червоноармійська, м. Київ) розташовується на земельній ділянці розміром 0,5 га, в його склад входить будівля готелю.