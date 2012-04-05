Переможцем турніру з міні-футболу "Кубок Дарниці–2012" стали ніжинці
09:55, 05 квітня 2012Київ
0
Турнір відбувся у спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву "Атлет" за підтримки Дарницької районної державної адміністрації столиці.
Київ, 5 квітня. УНІАН. У спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву "Атлет" відбувся Всеукраїнський турнір з міні-футболу "Кубок Дарниці-2012".
Як повідомили УНІАН в Дарницькій райдержадміністрації, в змаганнях брали участь команди з Києва, Фастова, Вишгорода, Ніжина, Українки, селища Рокитного та інших населених пунктів.
Перемогу в змаганнях та "Кубок Дарниці-2012" здобула команда з міста Ніжин, а друге та трете місце посіли команди "ФК Атлет" (Київ) та "ДЮСШ Фастів" (Фастів).
Турнір відбувався за підтримки Дарницької районної державної адміністрації столиці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter