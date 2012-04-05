Переможцем турніру з міні-футболу "Кубок Дарниці–2012" стали ніжинці

Київ, 5 квітня. УНІАН. У спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву "Атлет" відбувся Всеукраїнський турнір з міні-футболу "Кубок Дарниці-2012".

Як повідомили УНІАН в Дарницькій райдержадміністрації, в змаганнях брали участь команди з Києва, Фастова, Вишгорода, Ніжина, Українки, селища Рокитного та інших населених пунктів.

Перемогу в змаганнях та "Кубок Дарниці-2012" здобула команда з міста Ніжин, а друге та трете місце посіли команди "ФК Атлет" (Київ) та "ДЮСШ Фастів" (Фастів).

Турнір відбувався за підтримки Дарницької районної державної адміністрації столиці.