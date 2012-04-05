- Цього року святкування Дня Києва обійдеться як мінімум в 5 млн. грн. Наскільки доречно витрачати такі великі суми, враховуючи, що ГУ культури за період 2008-2011 рр. заборгувало різним організаціям 1,5 млн. грн?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Як виявилося, борги ГУ були за 2008, 2009 роки - до початку моєї роботи в адміністрації. Щодо кошторису заходу, то ми не маємо фінансування з бюджету більше 1 млн. грн. на наймасштабніші заходи у столиці. Решта - наші домовленості з тими, хто живе і працює у місті, спонсорами, які беруть на себе основні витрати. Саме за такою схемою все буде відбуватися і на День міста, і на інші свята. У нас є куди витрачати бюджетні кошти. Насправді пошук таких партнерів не є простим, але ми їх знаходимо. Саме свято Дня Києва буде масштабним, красивим, і, на мою думку, місту це потрібно, адже столиці 1530 років. Окрім цього, свято стане репетицією перед Євро-2012. Я думаю, що киянам і гостям міста сподобаються як самі святкові заходи, так і те, що ми встигнемо збудувати чи реконструювати до свята.