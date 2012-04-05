На станції техобслуговування згоріли дві іномарки

Київ. 5 квітня. УНІАН. В столиці горіла приватна станція техобслуговування, інформує прес-служба Головного управління МНС в м.Києві.

Так, 4 квітня о 05 год. 05 хв. оперативний диспетчер управління отримав повідомлення про те, що в Деснянському районі на вул. Пухівська, 1 горить приватний гараж.

За 10 хвилин рятувальники прибули на місце виклику.

Як з’ясувалося горіла станція технічного обслуговування автомобілів, а саме дах споруди. Гасіння пожежі було ускладнене відсутністю поруч будь-якого вододжерела. З підвозом води іншим автомобілем за двадцять хвилин пожежу вдалося загасити.

Внаслідок згоріло та розібрано 40 квадратних метрів ондулінової покрівлі з дерев’яними конструкціями даху та два автомобілі Тойота та Фіат Добло.

Причина пожежі та збитки наразі встановлюються.