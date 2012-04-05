Відбулись навчання з реагування на ускладнення під час Євро-2012

Київ. 5 квітня. УНІАН. На НСК «Олімпійський» у Києві правохооронні органи провели спільні тактико-спеціальні навчання з реагування на ускладнення обстановки під час матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, навчання відбулись за участі керівництва МВС, представників СБУ, МНС, Київської міської влади, представників кількох іноземних поліцейських делегацій.

Метою навчань стало відпрацювання практичних елементів взаємодії представників різних відомств в умовах ускладнення оперативної обстановки. Розглядалися такі нагальні питання, як надання медичної допомоги постраждалим під час масових правопорушень, евакуація відвідувачів зі спортивної арени, зміна графіку руху або відведення громадського транспорту з вулиць поблизу стадіону тощо.

“Ми вирішили провести командно-штабне навчання, аби подивитися, яким чином будуть діяти наші працівники під час уведення в дію спеціальних оперативних планів”, – пояснив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.

Так, зведений загін правоохоронців, до складу якого увійшли працівники Київського гарнізону міліції та військовослужбовці Північного територіального командування внутрішніх військ, угамовував натовп «розлючених уболівальників» за допомогою спецзасобів, кінних нарядів патрульної служби, військової техніки та водометів. Після витіснення умовних правопорушників із площі перед стадіоном його швидко оглянула слідчо-оперативна група міліції.

Як зазначив заступник командувача внутрішніх військ МВС Валерій Рудницький, основним результатом навчань стала впевненість у хорошій керованості та злагодженості дій правоохоронних підрозділів з урахуванням значної кількості їх особового складу. Це особливо важливо під час виконання правоохоронцями своїх функцій із забезпечення правопорядку у містах, що прийматимуть футбольні матчі в рамках Євро-2012.

За словами аташе з правоохоронних питань Посольства Франції в Україні дивізійного комісара Мішеля Жербера, французькі правоохоронці діляться з українськими колегами досвідом ведення спеціальних операцій з локалізації групових порушень громадського порядку. Він також наголосив, що така співпраця триватиме і надалі.