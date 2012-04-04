“Французьку весну” відкриють у небі

Київ. 4 квітня. УНІАН. З 4 по 27 квітня в столиці пройде весняний фестиваль, що представить нові кольори французького мистецтва.

Як пише муніципальна газета “Хрещатик”, 9-й фестиваль “Французька весна” запрошує киян на різноманітні культурні дійства — вистави, кінопрем’єри, виставку сучасного мистецтва, концерт класичної музики. Цього року у програмі — феєрія, абсурдність, політ та футбол.

У середу о 20.30 на Софійській площі фестиваль відкриє фантастична вистава “Шалені дзвонарі” від компанії Transe express. Цілий оркестр незвичайних музикантів здійметься у повітря й вируватиме у небі, дивуючи всіх своїм мистецтвом передзвону. Ця музика приверне увагу всього міста, а її відлуння почують тисячі людей. За 10 років існування вистава була зіграна майже 100 разів, а летючий пристрій розробив художній керівник трупи Жіль Род. Це металева конструкція, що обертається і якою управляє телескопічний кран. “Повітряна дзвіниця” поєднує театр, музику, відвагу та акробатику артистів.

Кіноманів запрошують з 5 по 10 квітня у кінотеатр “Київ” на “Панораму французького кіно”. В програмі шість стрічок — “Курча з чорносливом” за участю Матьє Амальріка, “Незакінчений роман”, кримінальна драма “Поліція”, що має дві нагороди “Сезар” та приз журі Каннського кінофестивалю, комедія “Мистецтво кохати”, сімейна картина “Царина чаклунства”, драма про міністра транспорту “Управління державою”. А в кінотеатрі “Україна” 13, 14 та 15 квітня триватимуть “Довгі ночі короткого метра” — програми найкращих короткометражних стрічок.

Сучасний французький цирк та театр представляє компанія Barolosolo. Її спектакль “Диво-водні історії” можна буде побачити 25 та 26 квітня у Київському академічному театрі юного глядача на Липках. Це чудернацька вистава, у якій головні герої зображені нібито збентеженими музикантами. Незвичність вистави в тому, що гратимуть актори вживу в басейні, на 30 сантиметрів наповненого водою.

Музична програма фестивалю представлена двома різноплановими концертами. 22 квітня французькі солісти — Офелія Гойар та Гарі Хоффман (віолончель), Давід Кадуш (фортепіано) — візьмуть участь у “Тижні високої класики”, який проходитиме в галереї “Лавра”. А 27 квітня о 19.30 на Співочому полі фестиваль завершить виступ гурту Paris Combo. З моменту його створення в 1995 році, стиль Paris Combo не підлягає жодній класифікації. Від джазу до свінгу, від вальсу до ритмів латіно чи циганських мелодій в поєднанні з надто актуальними текстами, суміш звучить надзвичайно сучасно.

Крім того, з 11 по 23 квітня в галереї “Я” буде представлена колективна виставка “Оживлені образи”, створена українськими та французьким митцями, яка через кілька місяців помандрує й до Тулузи. Основна її тема — зображення розбурханих, спотворених або ж просто сплячих людських тіл. Глядачеві судити, який саме використано підхід — розумовий чи інтуїтивний.

Не залишиться осторонь і література — киян чекають зустрічі з письменниками Жілем Розьє та П’єром-Луї Бассом. Останній, пристрасний прихильник футболу, що колись працював у спортивній редакції, присвятить свою зустріч футболу. Так само як і Паскаль Боніфас, спеціаліст з міжнародних відносин, розкаже про зв’язок між футболом та глобалізацією (9 квітня, книгарня “Є”).