Київ. 4 квітня. УНІАН. У Києві водій Lexus побив перехожого.

Про це УНІАН повідомив начальник Відділу зв`язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у місті Києві Ігор Михалко.

“Вчора о 17.50 за адресою Лесі Українки, 24 переходив дорогу чоловік 1987 року народження, по тротуару їхала автівка. Між цим чоловіком і водієм авто виникла суперечка, яка переросла в конфлікт. Вийшов водій цієї автівки і завдав декілька ударів цьому громадянину. В результаті була викликана міліція”, - сказав І.Михалко.

Він не назвав прізвищ учасників конфлікту та марку автомобіля.

За словами І.Михалка, проводиться перевірка для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства.

Водночас І.Михалко зазначив, що не володіє інформацією, де у даний час перебуває постраждалий.

*** Сьогодні у Facebook було створено робочу групу щодо цього інциденту, де повідомляється, що у вівторок, 3 квітня, близько 17.50 журналіст Андрій Пясецький та його товариш Дмитро “підійшли до перехрестя бульварі Лесі Українки та вулиці Щорса з протилежного від McDonald`s боку, на пішохідному переході вже чимало людей чекало зеленого сигналу світлофору. Андрій і Дмитро опинились у задніх рядах. В цей момент по тротуару з боку Лесі України в тому ж напрямку на людей ззаду вилетів паркетник Lexus (номери АА2273ВР, тоновані вікна і фари), різко загальмувавши і фактично впершись бампером у тих пішоходів, що стояли ззаду. В цей момент загорівся зелений і люди пішли вперед, Дмитро трохи випередив Андрія і вже обернувшись на крики ззаду побачив, що невідомий, затиснувши одною рукою голову Андрія наносить йому кілька ударів. Це відбувалося на зебрі в двох метрах від тротуару, де стояв Lexus. Після цього (дуже швидко) водій сів у Lexus, з`їхав на тротуар і рвонув по вулиці Щорса. Опис нападника - близько 35 років, атлетична статура (накачаний), волосся русяве, коротке. В цей момент Андрій лежав на зебрі і навколо нього вже збиралися люди”.