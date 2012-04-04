- Кілька років тому почалися розмови про можливість введення зональної системи оплати проїзду в метрополітені, як в Парижі чи Лондоні. Чи планується запровадити таку систему у Києві?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Дійсно, така практика в світі існує, але сьогодні в Києві ми не готові її вводити. Це пов`язано як з питаннями соціального захисту, так і з технічними моментами, хоча вони не є глобальною проблемою. Думаю, що сьогодні час для цього ще не настав, хоча не можу сказати, що це питання не може стати актуальним через кілька років.