- Кілька років тому почалися розмови про можливість введення зональної системи оплати проїзду в метрополітені, як в Парижі чи Лондоні. Чи планується запровадити таку систему у Києві?
17:50, 04 квітня 2012Київ
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Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:
- Дійсно, така практика в світі існує, але сьогодні в Києві ми не готові її вводити. Це пов`язано як з питаннями соціального захисту, так і з технічними моментами, хоча вони не є глобальною проблемою. Думаю, що сьогодні час для цього ще не настав, хоча не можу сказати, що це питання не може стати актуальним через кілька років.
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