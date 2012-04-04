У Деснянському районі розпочав роботу Центр з надання адміністративних послуг

Київ, 4 квітня. УНІАН. У Деснянській райдержадміністрації відбулося урочисте відкриття Центру з надання адміністративних послуг.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Деснянської райдержадміністрації, центр працює за адресою: пр-т Маяковського, 29.

У Центрі за визначеним графіком працюватимуть представники структурних підрозділів та управлінь Деснянської райдержадміністрації, державні адміністратори та реєстратори, які надаватимуть 71 адміністративну послугу мешканцям району за принцом "Єдиного вікна".

В РДА переконані, що відкриття Центру з надання адміністративних послуг полегшить процедуру реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, створить зручні умови для отримання необхідних послуг.