У Деснянському районі розпочав роботу Центр з надання адміністративних послуг
17:47, 04 квітня 2012Київ
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У Центрі працюватимуть представники структурних підрозділів та управлінь Деснянської райдержадміністрації, державні адміністратори та реєстратори, які надаватимуть 71 адміністративну послугу мешканцям району за принцом "Єдиного вікна".
Київ, 4 квітня. УНІАН. У Деснянській райдержадміністрації відбулося урочисте відкриття Центру з надання адміністративних послуг.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Деснянської райдержадміністрації, центр працює за адресою: пр-т Маяковського, 29.
У Центрі за визначеним графіком працюватимуть представники структурних підрозділів та управлінь Деснянської райдержадміністрації, державні адміністратори та реєстратори, які надаватимуть 71 адміністративну послугу мешканцям району за принцом "Єдиного вікна".
В РДА переконані, що відкриття Центру з надання адміністративних послуг полегшить процедуру реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, створить зручні умови для отримання необхідних послуг.
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