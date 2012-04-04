6 та 7 квітня у Києві відбудеться 15 сільгоспярмарків

Київ. 4 квітня. УНІАН. У столиці 6 та 7 квітня відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, де буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.

За даними Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, зокрема, 6 квітня, у п’ятницю, ярмарки можна відвідати у: Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Дніпровському районі на просп. Ватутіна, 12; Печерському районі на вул. Червоноармійській, 121; Подільському районі на просп. Правди, 5-11; Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64.

У суботу, 7 квітня, ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі на вул. Голосіївській, 10-14; Дарницькому районі на вул. Л.Ревуцького; Деснянському районі на вул. Лисківській (в межах вулиць Радунської та Милославської ) та на розі просп. Маяковського та вул. М.Цвєтаєвої; Дніпровському районі на вул. А.Бучми, 1-9; Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43; Подільському районі на вул. Г.Світлицького, 25; Святошинському районі на розі вулиць Тулузи та Р.Ролана; Шевченківському районі на вул. В.Василевської, 1-17.