Влада перетворила на металобрухт 40 незаконних МАФів

Київ. 4 квітня. УНІАН. 40 незаконно встановлених кіосків загальною вартістю понад 3 млн. грн. за лічені хвилини сьогодні за допомогою бульдозерів перетворили на купу брухту.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, присутнім при «ліквідації» об’єктів торгівлі був і голова КМДА Олександр Попов.

«Ми відкрито і прозоро заявили про те, що наводитимемо лад у сфері малих архітектурних форм. За місяць попередили власників незаконних конструкцій про необхідність демонтажу. Ввічливо попросили прибрати кіоски самостійно. Я попереджав, що ті кіоски, які встановлюватимуться після введення мораторію, перетворяться на брухт. Але дехто, мабуть, думав, що київська влада жартує. Їм більше не до жартів. Сьогодні ми

знищили 40 кіосків-порушників, вартістю понад 3 мільйони гривень, і це тільки початок», – заявив О.Попов.

Впродовж року у відстійник тролейбусного депо, що на вул. Народного ополчення, з усієї столиці звезли більше 600 МАФів-порушників. Це ті конструкції, які були встановлені з порушеннями на вулицях та в паркових зонах міста, біля виходів з метро, освітніх та медичних закладів. Деякі МАФи були взагалі без жодних документів або монутвались всупереч мораторію на встановлення МАФів.

«Ці МАФи вкрай складно назвати архітектурними формами. Більшість із них торгували алкоголем та цигарками у місцях де це заборонено. Щодня нам поступають сотні звернень киян зі скаргами на незаконне встановлення таких конструкцій. Кіоски перешкоджають проходу людей, порушують правила безпеки, знищують зелені зони, створюють антисанітарні умови. Більше так не буде. Відтепер незаконні МАФи перетворюватимуться на металобрухт», – пообіцяв голова КМДА.

За даними КМДА, нині на вулицях міста розташовано понад 15 тисяч кіосків. Згідно з рішенням Київради про введення мораторію на встановлення малих архітектурних форм, спеціальна комісія вивчає доцільність розміщення кожного з них. Ті МАФи, які суперечать правилам благоустрою, архітектури та техніці безпеки, встановлені поряд із зупинками громадського транспорту, виходами зі станцій метро, медичними або освітніми

закладами, або ж на території торгових-центрів без погодження з їхніми власниками – будуть демонтовані. Остаточно навести лад з розміщенням кіосків міська влада обіцяє вже за рік.