5 квітня о 12.00 відбудеться ІХ загальноміський конкурс-фестиваль «Діалог держав: партнерство в освіті», приурочений до Дня Європи. Цього року конкурс проходитиме під гаслом «Спорт єднає друзів: всі на Євро 2012!».

У конкурсі візьмуть участь понад 200 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва. Запрошені поважні гості та члени журі: надзвичайні і повноважні посли, представники посольств, міжнародних громадських організацій.

Місце проведення: Київський палац дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13). Вхід за акредитацією.