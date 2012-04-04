Конкурс-фестиваль «Діалог держав: партнерство в освіті»
16:20, 04 квітня 2012Київ
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5 квітня о 12.00 відбудеться ІХ загальноміський конкурс-фестиваль «Діалог держав: партнерство в освіті», приурочений до Дня Європи. Цього року конкурс проходитиме під гаслом «Спорт єднає друзів: всі на Євро 2012!».
У конкурсі візьмуть участь понад 200 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва. Запрошені поважні гості та члени журі: надзвичайні і повноважні посли, представники посольств, міжнародних громадських організацій.
Місце проведення: Київський палац дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13). Вхід за акредитацією.
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