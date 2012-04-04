У столиці планують затвердити програму «Київ етнічний»

Київ. 4 квітня. УНІАН. Під час сесії Київської міської ради, яка відбудеться 5 квітня, за ініціативи Київської міської державної адміністрації депутати розглянуть питання про затвердження міської цільової програми «Київ етнічний» на 2012-2015 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, передбачається, що реалізація Програми дозволить створити належні умови для збереження, відродження та розвитку етнічної, культурної та мовної самобутності представників національних меншин, які проживають у Києві, а також підтримки українців, які проживають за межами України.

«Програма стане практичним інструментом реалізації державної етнонаціональної політики у столиці, сприятиме забезпеченню прав національних меншин, а також збереженню міжетнічної толерантності серед киян», – зазначила начальник Управління у справах національностей та релігій Ольга Власенко.

Вона зауважила, що сьогодні Київ є зоною активних міграційних переміщень населення. Це стимулює формування громадських об’єднань національно-культурного спрямування. З кожним роком збільшується їх кількість, постійно зростає їх членство, масштабність культурологічних заходів, активізується їх участь у суспільних процесах. Саме тому прийняття концептуальних підходів та механізмів забезпечення високих стандартів у галузі прав і свобод кожного громадянина нашої держави незалежно від його етнічного походження є актуальним питанням для столиці.

«Наразі Київ є багатонаціональним містом, у якому проживають представники 135 національностей. За даними перепису 2001 року, лише 82,2% мешканців столиці – українці. Їх майже 2 мільйони 111 тисяч. Інші 17,8% мешканців міста належать до національних меншин. Це росіяни, євреї, білоруси, поляки, вірмени, азербайджанці, татари, грузини, молдавани, болгари, араби, німці тощо», – розповіла О.Власенко.