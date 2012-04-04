Вартість землі в передмісті в І кварталі знизилася на 4,16%

Київ. 4 квітня. УНІАН. Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в першому кварталі 2012 року знизилася на 4,16%, або 138 дол., – до 3 181 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Переяслав-Хмельницький район із середнім показником 964 дол./сотка, найдорожчим – Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу становила 4 848 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилася в Києво-Святошинському районі на 5,79% (298 дол.) – до 4848 дол./сотка, Броварському – на 3,91% (104 дол.) – до 2 557 дол./сотка, Бородянському – на 4,81% (83 дол.) – до 1 643 дол./сотка, Макарівському – на 0,58% (9 дол.) – до 1 556 дол./сотка, Васильківському – на 5,44% (116 дол.) – до 2 016 дол./сотка, Обухівському – на 1,91% (75 дол.) – до 3 857 дол./сотка, Бориспільському – на 3,78% (138 дол.) – до 3 516 дол./сотка, Кагарлицькому – на 2,14% (30 дол.) – до 1 374 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому – на 1,53% (15 дол.) – до 964 дол./сотка, Білоцерківському – на 1,59% (18 дол.) – до 1 111 дол./сотка, Вишгородському – на 0,83% (24 дол.) – до 2 856 дол./сотка, Фастівському – на 2,21% (24 дол.) – до 1 062 дол./сотка, Іванківському районі – на 1,68% (18 дол.) – до 1 055 дол./сотка.

При цьому зростання вартості землі відбулося в Баришівському районі – на 0,46% (5 дол.) – до 1 081 дол./сотка.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.