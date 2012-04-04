28 квітня у Києві відбудеться фестиваль робототехніки

Київ. 4 квітня. УНІАН. 28 квітня 2012 року у київському Палаці спорту відбудеться Всеукраїнський фестиваль робототехніки «Robotica 2012».

Як повідомили УНІАН організатори, зокрема, у рамках фестивалю пройдуть такі заходи: IV Всеукраїнська олімпіада з робототехніки; Міжнародний турнір з робофутболу WRO Gen II Football; Дитячий архітектурний конкурс «Стадіони майбутнього» з LEGO; Виставка-конкурс LEGO-творчості.

У Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки візьмуть участь близько 100 команд школярів, які змагатимуться за право представляти Україну на Всесвітній олімпіаді з робототехніки (WRO). Як стверджують організатори, WRO - це платформа для навчання в XXI столітті, яка об`єднує талановиту молодь з 38 країн світу. У олімпіаді беруть участь більш як 14 000 команд і сотні тисяч уболівальників. Цього року українська команда боротиметься за право проведення Всесвітньої олімпіади з робототехніки в Україні в 2015 році. Тема нинішньої Олімпіади - «Роботи, які об`єднують людей», в рамках якої команди продемонструють свої досягнення в конструюванні і програмуванні роботів.

Міжнародний чемпіонат з робофутболу проходитиме за правилами Всесвітньої олімпіади з робототехніки GEN II (Generation II) Football. Робофутбол - це футбольні змагання автономних роботів, в яких беруть участь команди з Бразилії, Китаю, Південно-Африканської Республіки, Росії і України. Україна - перша з країн Європи, яка приймає у себе в гостях кращі команди світу з робофутболу.

«Мені дуже приємно бачити, як все нові країни стають учасниками змагань з робофутболу, - говорить Клаус Крістенсен, голова оргкомітету WRO (Program Manager – World Robot Olympiad). - Я був вражений майстерністю гри і дружелюбністю української збірної на Всесвітній олімпіаді з робототехніки в Абу-Дабі, 2011. Упевнений, що українські школярі постійно будуть серед переможців цих престижних сучасних змагань. Ці діти вже сьогодні творять своє майбутнє».

За словами організаторів, одночасно проходитимуть товариські матчі з робофутболу, відкриті для всіх охочих. Змагання максимально наближені до справжніх футбольних матчів, зокрема, за порушення правил гравцям будуть видатися жовті і червоні картки.

Дитячий архітектурний конкурс «Стадіони майбутнього» проходить серед 40 шкіл України і Росії. Діти представлять на конкурс моделі кращих стадіонів України і світу, споруджені з кубиків ЛЕГО. А гості свята дістануть унікальну можливість охопити одним поглядом НСК «Олімпійський» і «Донбас Арену». На виготовлення однієї моделі стадіону планується витратити близько 50 000 деталей ЛЕГО, розміри стадіонів становитимуть 1,5 х 2 метра.

Всеукраїнську олімпіаду з робототехніки підтримують Міністерство освіти і науки України, Мала академія наук України, компанії Пролего, LegoFoundation, System Group, LEGO, ТМ «Атлант» та інші.