Екологи вимагають закриття дельфінарію "Немо"

Київ. 4 квітня. УНІАН. Окружний адміністративний суд Києва 11 квітня розгляне позов громадських організацій - Київського екологічно-культурного центру та "Екоправо-Київ" - до Голосіївської районної прокуратури у столиці щодо незаконності роботи дельфінарію "Немо".

Про це директор Київського екологічно-культурного центру Володимир Борейко та юрист "Екоправо-Київ" Галина Левина повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"У своїй позовній заяві ми просимо Окружний адміністративний суд Києва визнати бездіяльність Голосіївської районної прокуратури незаконною і зобов`язати її вжити належних заходів для припинення незаконної діяльності київського дельфінарію "Немо", - сказала Г.Левина.

За її словами, попереднє судове слухання справи розпочнеться 11 квітня об 11.00.

У свою чергу, В.Борейко повідомив, що дельфінарій "Немо" працює без відповідних дозволів. Зокрема, еколог послався на листи, отримані організацією від Державної архітектурно-будівельної інспекції, виконувача обов`язки головного державного інспектора з нагляду у сфері пожежної безпеки у Києві, Державної екологічної інспекції у столиці, а також від головного санітарного лікаря столиці.

"Ще 17 вересня 2009 року постановою головного державного санітарного лікаря Голосіївського району діяльність київського дельфінарію "Немо" була заборонена. За результатами перевірок, санітарна інспекція району передала матеріали до Голосіївської прокуратури для вжиття відповідних заходів прокурорського реагування. Але прокуратура жодним чином не відреагувала на повідомлення санстанції, навіть після повторного звернення", - уточнив В.Борейко.

Еколог звернув увагу на той факт, що діяльність київського дельфінарію за рішеннями контролюючих органів неодноразово заборонялася, але заклад подовжує працювати. "У дельфінарій кожен день приходить велика кількість людей, і ці люди не застраховані від того, що цей об`єкт може впасти. Тому що державні органи, які надають дозволи на експлуатацію якоїсь будівлі, такого документу не видавали", - зазначив В.Борейко.

Довідка УНІАН. Київський дельфінарій входить до складу національної мережі культурно-оздоровчих комплексів "Немо" в Україні, які також діють у Одесі, Харкові, Донецьку і Бердянську.

Дельфінарій не лише пропонує для глядачів шоу за участі дельфінів, але й надає послуги дельфінотерапії.