- У Києві відбулися установчі збори Громадянського форуму - неформального представницького органу. Які ідеї після цього форуму київська влада винесла для себе, реалізація котрих є обов'язковою?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Ініціаторами форуму виступили дуже відомі, і не тільки в Києві, люди. І я думаю, що можна було б визначити таку тезу, що "прийшов час збирати каміння", і ця теза відповідає духу цього форуму. Вони хотіли б брати участь в розробці певних програм міського розвитку, вирішенні проблем, пов`язаних з захистом нашої історичної спадщини, розвитком культури і спорту. У представників форуму буде можливість запропонувати владі нові ідеї, а також можливість спитати з неї щодо її роботи, вказати на можливі помилки. Для останньої - це дуже позитивна річ, оскільки влада повинна звітувати перед громадою, і такий форум - форма звітності і співпраці. Гадаю, настав час, коли позитивні проекти розвитку повинні об`єднувати громадян незалежно від фаху. Всі пропозиції на форумі були практичними, і я доручив розпочати їх реалізацію після певного обговорення і консультацій.