- Комітет з економічних реформ вирішив, що ЖКГ має перейти на нові форми господарювання. Якщо ЖЕКи змагатимуться з "приватниками", чи можна говорити про "початок кінця" для ЖЕКів, адже їм доведеться радикально переглянути ставлення до своєї роботи?
15:00, 04 квітня 2012Київ
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Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:
- Безумовно, для нас не самоціль, щоб ЖЕКи перестали існувати. Ідея у тому, щоб мешканці самі могли вибрати, хто буде надавати їм ці послуги в умовах конкуренції. Якщо компанія надає послуги високої якості і доступні за ціною - немає різниці, комунальне це підприємство чи приватне. Хто працює ефективніше - у того є перспективи, і тоді механізм конкуренції спрацьовує на користь киян, ми будемо це стимулювати.
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