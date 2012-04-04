Київ, 4 квітня. УНІАН. У Дніпровському районі планують відновити парк Малишка.

Як повідомили УНІАН в Дніпровській райдержадміністрації, рішенням Господарського суду Києва визнані недійсними договори оренди 11 земельних ділянок, розташованих на Броварському проспекті, серед яких – ділянки у парковій зоні по вулиці Малишка біля станції метро "Дарниця".

Загальна площа ділянок становить 15,57 га. Територіальну громаду Києва буде внесено в кадастр як власника цієї землі одразу після набуття рішенням суду законної сили.

"Ми дякуємо представникам різних політичних сил та громадських організацій, які зайняли активну громадянську позицію в боротьбі за повернення й захист цієї землі. Нині на порядку денному – відновлення зеленої паркової зони по вулиці Малишка, що напроти "Дитячого світу". Планується зробити це місце (у народі його називають парком Малишка) настільки комфортним, щоб воно стало улюбленим для відпочинку киян", - зазначили в РДА.

Зараз Дніпровською райдержадміністрацією розробляється проект реконструкції, благоустрою та озеленення. Проект, зокрема, передбачає нове мощення доріжок, встановлення дитячого та спортивного майданчиків, систем зовнішнього освітлення, паркових лав. Буде створено спеціальну систему поливу для висаджених близько 300 різних порід дерев, 400 кущів, 8000 квітів. Серед них – береза бородавчаста, сосна звичайна та кримська, дуб червоний, клен гостролистий, кінський каштан, калина звичайна, жасмин садовий, бузок звичайний, чорнобривці, бегонія, цинерарія тощо.

Для проведення роботи у стислі строки необхідна концентрація зусиль не лише органів міської та районної влади, але й, насамперед мешканців району.

"Влада району готова до співпраці з політичними, релігійними, профспілковими, громадськими організаціями та об’єднаннями, а також із підприємствами та підприємцями – усіма, кому не байдужа подальша доля парку. Закликаємо всіх зацікавлених людей взяти активну участь у відновленні парку та надати допомогу, в тому числі й фінансову". - наголосили в райдержадміністрації.

